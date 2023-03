POL-HRO: Verkehrsunfall auf der A 20 mit verletzter Person

Schönberg (ots) -



Am Sonntagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der BAB 20 in Höhe

Schönberg in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall. Nach

ersten Erkenntnissen geriet ein 36-Jähriger mit seinem Pkw aufgrund

Übermüdung in einer leichten Linkskurve auf die Außenschutzplanke,

kippte nach rechts und rutschte auf dem Dach liegend eine ca. vier

Meter tiefe Böschung hinab. Der Fahrzeugführer erlitt leichte

Verletzungen und wurde durch hinzugezogene Kräfte des

Rettungsdienstes einem Krankenhaus zugeführt. Am Fahrzeug entstand

Totalschaden. Ein im Pkw befindlicher Hund, ein Stafford Mix, lief

verschreckt davon und konnte bislang nicht aufgegriffen werden.

Hinweise zum Verbleib der Hündin nimmt der Polizeinotruf unter der

110, das AVPR Metelsdorf unter 03841-79660 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell