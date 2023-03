POL-NB: Brände von zwei leerstehenden Gebäuden in Wolgast

Wolgast (LK V-G) (ots) -



Am Samstag und Sonntag kam es im Stadtgebiet von Wolgast zu fast

derselben Uhrzeit zu zwei Bränden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand

brach am 11.03.2023, gegen 11:15 Uhr, in der Bogislavstraße in einem

leerstehenden Gebäude aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus.

Die alarmierte und zum Einsatz gebrachte Feuerwehr Wolgast konnte das

Feuer schnell löschen und somit eine Ausbreiten der Flammen und einen

größeren Schaden verhindern.

Am 12.03.2023, gegen 11:10 Uhr, kam es An den Anlagen zu einem

weiteren Brand eines leerstehenden Gebäudes. Dabei handelte es sich

um das ehemalige Obdachlosenheim von Wolgast. Auch hier ist die

Brandursache ungeklärt.

Bei Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Wolgast brannte der

Eingangsbereich in voller Ausdehnung. Die Beamten versuchten noch vor

Eintreffen der Feuerwehr ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr begannen die Einsatzkräfte

unverzüglich mit der weiterführenden Brandbekämpfung. Nach ca. zwei

Stunden beendeten die 55 Kameraden der eingesetzten Feuerwehren aus

Sauzin, Wolgast, Kröslin und Hohendorf die Löscharbeiten. Durch beide

Brände wurden weder Personen verletzt noch Anwohner beeinträchtigt.

Der durch das Feuer an den zwei Gebäuden entstandene Sachschaden kann

derzeit noch nicht benannt werden.



Der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.



Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen und bittet um Mithilfe aus der

Bevölkerung. Hinweise zu auffälligen Personen- und Fahrzeugbewegungen

im Bereich der o.g. Örtlichkeiten nimmt die Polizei in Wolgast unter

der Telefonnummer 03836/2520 oder über die Onlinewache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.





