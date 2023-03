POL-HRO: Radfahrer verletzt sich bei Sturz auf glatter Fahrbahn

Wismar (ots) -



Am 12.03.2023 kam es um 07:10 Uhr in Wismar zu einem Alleinunfall

eines 46-jährigen Radfahrers. Dieser befuhr die Fahrbahn "Am

Schwanzenbusch" in Richtung "Steinweg". In einer stark vereisten

Kurve geriet das Fahrrad ins Rutschen. Der Radfahrer fiel dabei von

seinem Fahrrad auf die Fahrbahn und verletzte sich an der Schulter.



Der Verletzte wurde von einem RTW zur weiteren Behandlung in das

Hanse-Klinikum Wismar verbracht.





Tjarven Elias Asmuß

Polizeimeister

Polizeihauptrevier Wismar



