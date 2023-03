POL-NB: Georgischer Fahrzeugführer unter dem Einfluss von mehreren Betäubungsmitteln in Neubrandenburg festgestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am Samstag, dem 11.03.2023, gegen 18.00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch eine Hinweisgeberin mitgeteilt, dass sich gegenwärtig vor ihr auf der B96 Höhe Blumenholz ein PKW Opel Astra mit polnischem Kennzeichen befindet, welcher in Fahrtrichtung Neubrandenburg unterwegs sei. Der Fahrzeugführer dieses PKW würde deutlich in Schlangenlinien fahren und sei bereits mehrfach auf die Fahrspur des Gegenverkehrs gekommen. Es wurde ein Streifenwagen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg entsandt, um das betreffende Fahrzeug in der weiteren Folge auf der B104 (Woldegker Straße) einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als Fahrzeugführer des PKW Opel Astra wurde ein 39-jähriger georgischer Staatsangehöriger festgestellt.

Im Zuge der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten bei dem Mann deutliche körperliche Auffälligkeiten wahr, die Anzeichen auf einen kürzlichen Konsum von Rauschmitteln sein konnten. Es wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser lieferte ein positives Ergebnis für Cannabis, Amphetamine und Methamphetamine.



Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige gefertigt. Des Weiteren wurde ihm die Weiterfahrt mit seinem PKW untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell