POL-HRO: Alkoholisierter Fahrzeugführer verunfallt mit PKW im Gleisbett und flüchtet

Am 11.03.2023, gegen 19 Uhr, stellten Beamte des Autobahn- und

Verkehrspolizeireviers Dummerstorf einen im Gleisbett verunfallten

PKW VW Golf in der Nobelstraße in Rostock fest. Das gelbe

Warnblinklicht war zwar eingeschaltet, vom Fahrzeugführer fehlte

jedoch jede Spur. In Zusammenarbeit mit weiteren Kräften des

Polizeihauptreviers Reutershagen konnte ein Tatverdächtiger in

unmittelbarer Nähe zum Unfallort festgestellt werden. Bei diesem

handelte es sich um einen 38-jährigen afghanischen Staatsangehörigen.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,34 Promille, eine

Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Der VW Golf wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen, die

Straßenbahnstrecke war für etwa zwei Stunden gesperrt.

Den Beschuldigten erwarten nun Strafanzeigen wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Die weiteren

Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat Rostock.





