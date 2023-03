POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am Samstagnachmittag fand in Schwerin eine versammlungsrechtliche

Aktion in Form eines Aufzuges statt. An diesem beteiligten sich unter

dem Thema "Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg" ca. 490 Personen.

Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

Das Polizeihauptrevier Schwerin begleitete das Versammlungsgeschehen

mit eigenen und unterstützenden Kräften des

Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V.



C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



