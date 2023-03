POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Teterow (ots) -



Am Samstagmorgen kam es gegen 10 Uhr auf der L 23 zwischen

Jördenstorf und Remlin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw

Opel Mokka und einem Pkw Opel Zafira. Dabei wurden drei Personen

verletzt, davon eine Person schwer.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrer des Opel Mokka die L 23

in Fahrtrichtung Remlin und wollte an einer Kreuzung nach links in

Richtung Neu Remlin abbiegen. Der Opel Zafira befand sich unmittelbar

dahinter. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah der Opel Zafira den

Abbiegevorgang des Opel Mokka und fuhr diesem auf.



Infolgedessen wurde der Opel Mokka etwa 15 Meter auf den angrenzenden

Acker geschoben und kam dort zum Stillstand. Der Pkw verfehlte dabei

nur knapp einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Bei beiden

Fahrzeugen lösten die Frontairbags aus.



Die zwei Insassen des auffahrenden Pkw, davon ein 11-jähriges Kind,

wurden leichtverletzt. Der Fahrer des Opel Mokka erlitt schwere

Verletzungen. Alle Personen wurden zur weiteren medizinischen

Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. Die L 23 war

für die Unfallaufnahme etwa eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt.



Max Bergner

Polizeikommissar

Polizeirevier Teterow



