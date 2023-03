POL-HRO: Diebstahl mehrerer Kfz-Kennzeichen in Warnemünde

Rostock (ots) -



Am Morgen des 11. März 2023 wurde der Polizei der Diebstahl mehrerer

Kfz-Kennzeichen in Warnemünde gemeldet.

Die eingesetzten Beamten stellten im Bereich der dortigen Parkstraße,

Weidenweg und Gartenstraße fest, dass die vorderen und hinteren

amtlichen Kennzeichen von insgesamt zehn Fahrzeugen entwendet wurden.

Dabei handelte es sich um sieben ukrainische und drei polnische

Fahrzeuge.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.





