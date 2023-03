POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW auf winterglatter Fahrbahn in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.03.2023, gegen 02:55 Uhr, kam es in Neubrandenburg auf der B 96

/ Neustrelitzer Straße auf Höhe der dortigen HEM-Tankstelle zu einem

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand befuhr ein 19-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines

PKW BMW die B 96 aus Richtung Umgehungsstraße kommend in

Fahrtrichtung Ortsausgang Neubrandenburg. Auf Höhe der HEM-Tankstelle

kam dieser dann aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und

infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der

Fahrbahn ab und kollidierte in anschließend mit einem Baum. Ein

unmittelbar hinter dem PKW BMW fahrender 19-jähriger deutscher

Fahrzeugführer eines PKW Mercedes-Benz konnte nicht mehr rechtzeitig

bremsen und stieß mit dem BMW zusammen. Ein ebenfalls in gleicher

Richtung und hinter dem Mercedes fahrender 31-jähriger deutscher

Audi-Fahrer konnte nach derzeitig vorliegenden Erkenntnissen aufgrund

der winterlichen Straßenverhältnisse und nicht angepasster

Geschwindigkeit sowie nichtvorhandener Winterbereifung seinen PKW

nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den PKW

Mercedes-Benz auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Mercedes

nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei die Bankette.

Verletzt wurde niemand.

Der PKW BMW und der PKW Mercedes-Benz waren nicht mehr fahrbereit und

mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der durch den

Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 22.000 Euro

geschätzt.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell