POL-NB: Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 10.03.2023, gegen 20.15 Uhr erhielt die Polizei über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen die Mitteilung, dass in Stralsund, Stadtteil Grünhufe, in der C.-F.-Goerdeler Str. 17 der Hausflur eines Mehrfamilienwohnblockes stark verqualmt sei und ein Brand des Wohnblockes vermutet wird. Einsatzkräfte der Polizei trafen zeitgleich mit den Rettungs- und Feuerwehrkräften ein.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, begann mit der Lüftung des Wohnblockes und ermittelte vermeintlich geschädigte Personen.

Nach dem Löschvorgang wurde festgestellt, dass die Quelle des Brandes ein Kinderwagen im unteren Hausaufgang des Mehrfamilienwohnblockes war.

Das Gebäude blieb weiterhin bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 2890624, unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.



