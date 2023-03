POL-NB: Zwei Kleinkrafträder in Greifswald in Brand gesetzt

Greifswald (LK VG) (ots) -



In der Nacht vom 10.03.2023 zum 11.03.2023 ereigneten sich im Stadtgebiet Greifswald mehrere Kfz-Brände. Kurz nach Mitternacht wurde dem Notruf der Polizei der Verdacht eines Einbruchs in den Kfz-Betrieb ATU in der Koitenhäger Landstraße in Greifswald gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnte auf den angrenzenden Parkflächen ein brennendes Kleinkraftrad des Herstellers MBK festgestellt werden. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Polizeibeamten gelöscht werden. Der Verdacht des Einbruchs bestätigte sich nicht. Gegen 02:00 Uhr wurde dann ein weiterer Brand über die Rettungsleitstelle bekannt. In der Ostrowskistraße brannte ein hinter einem Transformatorenhäuschen abgestelltes Kleinkraftrad des Herstellers Zhejang Qianjiang. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. An beiden Krafträdern entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Die Kleinkrafträder wurden zur Spurensuche sichergestellt.



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können im Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834/540-0, unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell