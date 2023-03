POL-NB: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn wegen unangepasster Geschwindigkeit

Grimmen (ots) -



Am 10.03.2023 gegen 14:45 Uhr ging in der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg ein Notruf ein.

Der Anrufer teilte einen Verkehrsunfall mit, bei dem ein PKW ca. drei Kilometer vor der Anschlussstelle Jarmen in Fahrtrichtung Lübeck von der Fahrbahn abkam.

Die eintreffenden Beamten stellten dann fest, dass ein PKW Audi A5 auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse in Rutschen gekommen war, ca. 200 Meter über den Standstreifen rutschte, einen Leitpfosten überfuhr um dann weitere 10 Meter bis in den Wildschutzzaun zu schlittern.

Dieser wurde dabei auf einer Länge von ca. 10 Metern aufgerissen.

Ein Rettungswagen brachte die 28- jährige deutsche Fahrerin ins Krankenhaus zur Untersuchung.

Die Fahrerin hatte sich bei dem Unfall leichtverletzt. Der Pkw wird durch ein Bergungsunternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell