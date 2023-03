POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem Winterdienstfahrzeug und einem PKW

Neukalen (LK MSE) (ots) -



Am 10.03.2023, gegen 15:30 Uhr, kam in der Straße des Friedens von

Neukalen zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der deutsche Fahrer eines

Unimogs des örtlichen Winterdienstes den Salemer Weg in Richtung

Straße des Friedens. Dabei über sah dieser beim Linksabbiegen den von

rechts kommenden PKW eines ebenfalls deutschen Kraftfahrzeugführers

und kollidierte in der weiteren Folge mit diesem. Durch diesen

Zusammenstoß entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Verletzt wurde

niemand. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch den

Fahrzeugführer in eigener Zuständigkeit geborgen werden. Am

Winterdienstfahrzeug entstand kein Sachschaden und es konnte

weiterhin für schneefreie Straßen sorgen.



