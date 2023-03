POL-ANK: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person bei Torgelow

Torgelow (ots) -



Heute Mittag (10. März 2023, gegen 12:00 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 321, bei dem ein 56-Jähriger schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem PKW samt Anhänger aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Torgelow, als er zwischen Uhlenkrug und Viereck (Ernst-Thälmann-Siedlung) nach links von der Fahrbahn abkam und infolgedessen gegen einen Baum prallte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus Pasewalk gebracht werden.



Weitere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 20.200 Euro. Auch die Feuerwehr Viereck musste hinzugezogen werden, um im Anschluss zwei beschädigte Bäume abzunehmen.



