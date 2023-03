POL-HRO: Erneut Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei fahndet nun mit Personenbeschreibung nach einem unbekannten Täter

Rostock (ots) -



Nachdem bislang unbekannte Täter am gestrigen Donnerstagabend gleich mehrere Fahrzeuge aufgebrochen haben, sucht die Polizei nun Zeugen.



Insgesamt drei Fahrzeuge wurden am Donnerstag zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr im Bereich der Rostocker Stadtweide und der Südstadt angegriffen. Die bislang unbekannten Täter schlugen in allen Fällen jeweils eine Seitenscheibe der Pkws ein und entwendeten im Fahrzeuginnenraum verstaute Wertgegenstände.



Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte ein vermeintlicher Tatverdächtiger gegen 19:35 Uhr im Bereich des Trotzenburger Weges an einem der angegriffenen Fahrzeuge gesehen werden.



Der vermeintliche Täter konnte von dem Zeugen wie folgt beschrieben werden:



- ca. 1,75 - 1,85 m groß

- ca. 55 Jahre alt

- schlanke Statur / auffällig viele Gesichtsfalten

- schwarze Windbreaker-Jacke der Marke "Napapijri" / dunkle

Wintermütze / schwarze Turnschuhe / schwarze Lederhandschuhe

- älteres weißes Rennrad / schwarze Taschenlampe.



Für die Aufklärung der Sachverhalte bittet die Rostocker Polizei nunmehr um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am Donnerstag, dem 09.03.2023 zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr Beobachtungen im Bereich des Richtfunkturmes, des Trotzenburger Weges bzw. im Südring gemacht und/oder kann sachdienliche Hinweise zu den Tathergängen oder dem Täter geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



