POL-NB: 20 witterungsbedingte Polizeieinsätze im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Am Vormittag des heutigen 10.03.2023 ist es im Bereich des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zu insgesamt 20 witterungsbedingten Polizeieinsätzen gekommen. In fünf Fällen sind die Polizeibeamten gerufen worden, weil Fahrzeuge durch die Glätte auf der Fahrbahn quer standen und so die eigene Weiterfahrt und auch die Weiterfahrt für andere Verkehrsteilnehmer nicht möglich war. Bei den 15 Verkehrsunfällen ist es zum größten Teil bei Blechschäden geblieben, wobei die Schäden jeweils zwischen 1.000 und 4.000 Euro liegen. Bei zwei Verkehrsunfällen ist jeweils ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstanden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 60.000 Euro.



Bei den 15 Verkehrsunfällen sind die Fahrzeugführer auf Grund der den Witterungsverhältnissen unangepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und dabei gegen einen Zaun, die Leitplanke, einen Baum gefahren oder im Straßengraben zum Stehen gekommen. Bei zwei dieser Verkehrsunfälle wurden drei Personen leichtverletzt. Bei einem Verkehrsunfall in Mirow ist ein LKW gegen einen Laternenmast gefahren, so dass dieser auf Grund seiner starken Beschädigung abgebaut werden musste.



