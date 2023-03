POL-HRO: Unbekannter steht plötzlich in der Wohnungstür

Rostock (ots) -



Mit dem Schrecken ist eine 14-jährige Rostockerin am vergangenen Freitag davongekommen, als plötzlich ein Unbekannter in der elterlichen Wohnung stand.



Am 03.03.2023 gegen 18:30 Uhr klingelte der Unbekannte mehrfach an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Büchner-Straße. Die Schülerin war zu diesem Zeitpunkt allein zu Hause und bemerkte plötzlich, dass eine männliche Person die Wohnungstür geöffnet hatte. Der Unbekannte sprach die 14-Jährige kurz an und verließ schnell das Mehrfamilienhaus. Wie der Tatverdächtige in die Wohnung gelangen konnte, ist Gegenstand der sofort eingeleiteten Ermittlungen. Eine anschließende Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.



Über den Täter liegt bislang nur eine erste Personenbeschreibung vor. Demnach soll er ca. 40 Jahre alt und etwa 170 cm groß sein sowie eine stabile Figur haben. Er war dunkel gekleidet. Die Rostocker Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise zum Tatverdächtigen geben können. Wer hat am Freitag, 03.03.2023, im Bereich der Georg-Büchner-Straße Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Die Ermittler bitten auch darum, dass sich Personen melden, bei den ebenfalls mehrfach geklingelt wurde und zeitgleich eine unbekannte Person wahrgenommen wurde.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



