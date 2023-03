POL-NB: Einbruch in das Pfarramt und eine Physiotherapiepraxis

Verchen (ots) -



In der Nacht vom 08.03.2023 zum 09.03.2023 gab es zwei Einbruchsdiebstähle in der Ortschaft 17111 Verchen.



Zum einen ist eine Physiotherapiepraxis in der Dorfstraße in Verchen betroffen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Praxis verschafft und anschließend sämtliches Mobiliar durchsucht. Dabei wurde eine niedrige dreistellige Bargeldsumme entwendet. Der Gesamtschaden wird hier auf ca. 400 Euro geschätzt.



Im zweiten Fall sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten des Pfarramtes im Pastorweg in Verchen eingedrungen. Anschließend haben sie sämtliches Mobiliar in allen Räumen, zum Teil gewaltsam, geöffnet und durchsucht. Die Täter haben eine mittlere dreistellige Summe Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1.100 Euro geschätzt.



In beiden Fällen waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zur Spurensuche und -sicherung eingesetzt. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin aufgenommen. Dabei wird ein Zusammenhang der beiden Einbruchsdiebstähle geprüft. Es werden Zeugen gesucht. Wer in der Nacht vom 08.03.2023 zum 09.03.2023 in der Ortschaft Verchen auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu den Einbruchsdiebstählen oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de



