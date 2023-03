POL-LWL: Schneefall sorgt weiterhin für Probleme im Straßenverkehr - Polizei appelliert zum vorsichtigen Fahren auf glatten Straßen

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Anhaltender Schneefall sorgt auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim vielerorts weiterhin für Probleme im Straßenverkehr. Bislang wurden am Freitagmorgen 15 Glätteunfälle von der Polizei registriert, bei denen niemand zu Schaden kam. So kamen unter anderem Autos bei Marnitz, Kuhstorf, Muchow, Belsch, Teldau und Friedrichsmoor sowie auf der BAB 24 bei Parchim aufgrund von Glätte von der Straße ab. Dabei entstand jeweils Sachschaden, teilweise bis zu einer Höhe von ca. 15.000 Euro. Aufgrund teils noch angespannten Situation auf den Straßen, insbesondere auf den Nebenstraßen, appelliert die Polizei zur vorausschauenden, angepassten und vorsichtigen Fahrweise. Zudem sollten Kraftfahrer ruckartige Lenk-und Bremsmanöver unbedingt vermeiden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell