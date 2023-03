POL-SN: Polizei stoppt Schweriner mit 1,58 Promille

Schwerin (ots) -



Polizeibeamte stoppten in der Nacht zum Freitag einen 32-jährigen Schweriner, der mit 1,58 Promille unterwegs war. Der Mann war mit seinem Transporter unterwegs, als er den Beamten während der Streifenfahrt auffiel. Auf Anhaltesignale reagierte der alkoholisierte Fahrer zunächst nicht, konnte aber wenig später an seiner Wohnanschrift kontrolliert werden. Ausfallerscheinungen und das Ergebnis des anschließenden Atemalkoholtests führten zu einer zeitnahen Blutprobenentnahme beim Beschuldigten. Ein Strafverfahren wurde gegen den 32-jährigen Deutschen eingeleitet.



