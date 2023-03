Ausstellung: Dorothea Walz zeigt im Innenministerium „Die schwarze Kunst“

Mit dem Frühjahr beginnt auch eine neue Ausstellung im Ministeriumsgebäude im ehemaligen Arsenal am Schweriner Pfaffenteich. Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich wird die diesjährige Frühjahrsausstellung mit der Künstlerin Dorothea Walz aus Schwerin eröffnen.

Die Künstlerin weiht die Ausstellungsbesucher mit ihren Radierungen und Erläuterungen in die so genannte „schwarze Kunst“ ein – die alten, traditionellen Druckkünste. Die Ausstellung wird zwei Tage vor dem jährlichen nationalen UNESCO-Tag der Druckkunst am 15. März eröffnet.



Kunstfreundinnen und Medienvertreter sind herzlich zur Vernissage eingeladen.

Termin: Montag, 13. März 2023, 14 Uhr

Ort: Innenministerium, Schwerin, Alexandrinenstraße 1

(bitte beim Pförtner melden)

Die größtenteils farbigen Radierungen sind bis 26. April 2023 im Gebäude an der Alexandrinenstraße 1 zu sehen. Besichtigungen, auf Wunsch auch mit der Künstlerin, sind mittwochs zwischen 13 und 15.30 Uhr möglich oder nach Vereinbarung per E-Mail an ines.brandt@im.mv-regierung.de bzw. per Telefon unter 0385/588-12054. Der Eintritt ist frei.