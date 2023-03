POL-LWL: Aggressives Wildschwein von Jägerin erlegt

Karenz (ots) -



In Karenz hat am Donnerstagmittag ein ausgebüxtes und aggressives Wildschwein einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Im Ergebnis hat eine Jägerin das Tier, von dem eine Gefahr für die Allgemeinheit ausging, erlegt. Nach bisheriger Erkenntnissen war das Wildschwein zunächst von einem umzäunten Privatgrundstück ausgebrochen, auf dem es gehalten wurde. Anschließend soll das Tier versucht haben, einen 68-jährigen Bewohner des Dorfes zu attackieren. Dieser sei eigenen Angaben zufolge vor dem Tier weggelaufen und habe sich in sein Haus flüchten können. Der Mann, der daraufhin die Polizei informierte, blieb unverletzt. Beim Eintreffen der Polizei versuchte das Wildschein dann die beiden Polizisten zu attackieren, die sich ihrerseits durch einen Sprung in ihren Funkstreifenwagen in Sicherheit bringen konnten. Eine hinzugerufene Jägerin erlegte das Wildschwein anschließend. Der Besitzer des betroffenen Wildschweines war zum Zeitpunkt des Zwischenfalls nicht zu Hause.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell