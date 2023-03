POL-GÜ: Diebe brechen in Gutshaus ein

Bützow/Baumgarten (ots) -



Unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen (06.03.23 bis 08.03.23) in ein Gutshaus in der Nähe von Baumgarten (18246) ein. Dabei hebelten die Täter die dortige Kellertür auf und entwendeten zwei hochwertige E-Bikes. Des Weiteren wurde noch ein Nebengelass angegriffen. Aus diesem wurde eine Motorsense entwendet. Nach erster Einschätzung entstand ein Gesamtschaden von circa 7800 Euro.



Der Kriminaldauerdienst aus Rostock kam zum Einsatz und sicherte zahlreiche Spuren vor Ort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Die Kriminalpolizei Güstrow übernimmt die weiteren Ermittlungen.



