POL-LWL: Polizei stellt berauschten Autofahrer nach Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Mittwochvormittag auf einem Tankstellengelände in Neustadt-Glewe hat die Polizei wenig später den flüchtigen Autofahrer stellen können. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 25-Jähriger mit seinem PKW beim Rückwärtsfahren einen Kleintransporter gerammt haben, wodurch dieser beschädigt wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort, konnte aber wenig später durch die Polizei in der näheren Umgebung festgestellt werden. Ein Drogenvortest beim 25-Jährigen reagierte positiv auf Amphetamine, sodass er im Anschluss zur Blutprobenentnahme gebracht wurde. Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Gegen den 25-Jährigen wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort erstattet.



