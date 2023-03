POL-LWL: Wohnwagen abgebrannt

Parchim (ots) -



In Parchim ist am Mittwochnachmittag ein Wohnwagen komplett abgebrannt. Aufgrund des altersbedingten Zustandes des seit Jahren ungenutzten Wohnwagens wurde der entstandene Sachschaden vor Ort zunächst auf ca. 100 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf einer Freifläche an der Ziegendorfer Chaussee. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte den Brand. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Zeugen wollen zum Zeitpunkt des Brandausbruches zwei unbekannte Jugendliche gesehen haben, die vom Brandort flüchteten. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt jetzt in diesem Fall und bittet um Hinweise.



