POL-NB: Verkehrsunfall mit hoher Schadenshöhe

Am 08.03.2023 gegen 12:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 21 in der

Ortslage Barth zu einem Auffahrunfall, bei dem ein geschätzter

Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstand.



Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus

der Region auf das Gelände der dortigen Tankstelle einbiegen. Ein

nachfolgender Kleintransporter der Marke Ford fuhr im Weiteren auf

den verkehrsbedingt haltenden Pkw Mercedes-Benz. Beide Fahrzeuge

wurden bei dem Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr

fahrbereit waren und anschließend abgeschleppt werden mussten. Weder

die 34-Jährige noch der ebenfalls aus der Region stammende 54-jährige

Transporter-Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Beide

Unfallbeteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



