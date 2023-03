POL-HRO: Mehrere Fahrzeuge in Rostock aufgebrochen

Rostock (ots) -



Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag zum Mittwoch (07.03.

- 08.03.2023) nach bisherigen Erkenntnissen zehn Fahrzeuge im Bereich

Rostock-Lichtenhagen angegriffen. Dabei wurde jeweils mindestens ein

Fenster am Fahrzeug gewaltsam geöffnet und sich dadurch Zugriff zum

Fahrzeuginneren verschafft. In einem Fall entwendeten die Täter ein

Navigationsgerät.

Der genaue Umfang der erlangten Güter sind derzeit noch nicht

bekannt.

In der Steuerbordstraße in Rostock-Gehlsdorf verschafften sich

unbekannte Täter ebenfalls Zutritt zu einem dort abgestellten BMW.

Hier wurde nahezu die gesamte Innenausstattung entwendet.

Die Schadenssumme wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der BMW

wurde zum Zwecke einer kriminaltechnischen Untersuchung

sichergestellt.

Hinweise zum Täter / zu den Tätern und zur Tat nehmen die Polizei in

Rostock-Lichtenhagen unter der TelNr. 0381-77070 sowie jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Die Hinweise können zudem auch über die

Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de an die

Polizei gerichtet werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell