POL-NB: Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon

Derzeit gehen in der Eisatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg wieder vermehrt Anrufe von betroffenen Bürgerinnen und

Bürgern ein, die Telefonanrufe von mutmaßlichen Trickbetrügern

erhielten. Bislang sind die Angerufenen mit dem Schwerpunkt im

Landkreis Vorpommern-Rügen wachsam gewesen, so dass es zu keinem

finanziellen Schaden kam. Die Polizei geht jedoch von einer hohen

Dunkelziffer der Anrufe aus.



Mit der bereits vielfach beschriebenen Trickbetrugsmasche des

sogenannten Schockanrufs gaukeln die Unbekannten insbesondere älteren

Menschen gegenüber vor, dass ein Familienmitglied einen

folgenschweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun Geld für eine

Kaution oder auch anderen Kosten benötigt wird.



Hierzu klärt die Polizei auf: In Deutschland gibt es keine Kautionen,

mit der Menschen aus dem Gewahrsam oder von der Anklagebank ausgelöst

werden können.



Bisher gab es heute keinen geglückten Fall. Die Polizei hofft, dass

die Betrüger auch weiterhin keinen Erfolg haben werden und rät:



- Skeptisch bleiben, wenn per Telefon oder per WhatsApp Geld

gefordert wird. Noch dazu, wenn Kontaktdaten und Kontodaten nicht zu

den eigentlichen Angehörigen gehören.



- Die echten Angehörigen selbst anrufen (auch selbst Telefonnummer

wählen!) und fragen, ob diejenigen wirklich in Not sind und Geld

brauchen.



- Die Info oder den Kontakt zu Angehörigen nicht anderen

überlassen.



- Im Zweifel: mit dem eigenen Telefon die Polizei anrufen unter

110





Bitte sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern oder auch älteren

Nachbarn regelmäßig über diese Betrugsmasche.





