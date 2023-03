POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person am Neubrandenburger Reitbahnsee

Neubrandenburg (ots) -



Am 07.03.2023, gegen 21:40 Uhr, ereignete sich im Bereich des

Reitbahnsees in Neubrandenburg, auf Höhe des KGV Nordpark I, ein

Verkehrunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand

kam aus bislang ungeklärter Ursache der 19-jährige deutsche

Fahrzeugführer eines VW Caddy nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem Baum. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht.

Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Nach

der Kollision stürzte der Baum um und beschädigte einen angrenzenden

Zaun. Der VW Caddy war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der bei dem Verkehrsunfall

entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Ein beim

Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkohol- und Drogentest verlief

negativ.



