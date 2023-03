POL-SN: 73-jährige Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall verletzt

Details anzeigen beteiligter Pkw beteiligter Pkw

Schwerin (ots) -



Verletzungen zog sich am heutigen Vormittag eine 73-jährige Schwerinerin bei einem Verkehrsunfall in Friedrichsthal zu: Die Frau rangierte gegen 11.05 Uhr mit ihrem Wagen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lärchenallee und verwechselte dabei ersten Erkenntnissen nach Brems- und Gaspedal. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle und stürzte in den angrenzenden Straßengraben.

Die 73-Jährige musste mit Verletzungen ins Klinikum gebracht werden; an ihrem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden i. H. v. ca. 10.000 Euro. Weitere Personen wurden nicht geschädigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell