POL-SN: Diebstahl hochwertiger Fahrzeugteile in Schwerin-Lankow: Polizei sucht Zeugen

Nachdem es auf der Freifläche eines Schweriner Autohauses am Bremsweg zum Diebstahl von hochwertigen Fahrzeugteilen gekommen ist, sucht die Schweriner Polizei nun nach Zeugen:



Unbekannte hatten im Zeitraum vom 4.3. bis zum 6.3. unter anderem hochwertige Fahrzeugräder eines abgestellten Pkw abmontiert und entwendet. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro beziffert.



Wer im relevanten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Schweriner Polizei unter den Telefonnummer 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache in Verbindung zu setzen.



