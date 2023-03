POL-SN: Fahrzeugführerin nach Verkehrsunfall in Schwerin leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Leichte Verletzungen erlitt am gestrigen Abend eine 23-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall.



Die Rügenerin stieß gegen 19:45 Uhr an der Kreuzung Pampower Straße/ Werkstraße mit dem Wagen einer von links kommenden 41-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim zusammen. Diese blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Sachschadenshöhe liegt bei ca. 10.000 Euro. Ein beteiligter Wagen musste abgeschleppt werden.



Ersten Erkenntnissen nach könnte ein Rotlichtverstoß einer der beiden Beteiligten unfallursächlich gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen erfolgen im Rahmen eines Bußgeldverfahrens.



Es handelt sich bei beiden Unfallbeteiligten um deutsche Staatsangehörige.



