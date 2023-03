POL-LWL: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der B 195

Boizenburg (ots) -



Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem LKW-Anhänger auf der B 195 bei Boizenburg ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstanden. Der Vorfall ereignete sich am Montagmittag auf einer Straßenkreuzung zwischen Gülze und Bahlen. Sowohl das Auto der 61-Jährigen als auch der LKW-Anhänger mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Vermutlich hatte die Autofahrerin die Vorfahrt nicht beachtet.



