POL-GÜ: Verkehrsunfall in Gelbensande - eine Frau leichtverletzt

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW kam es am 06.03.23, gegen 17:00 Uhr, in Gelbensande. Nach ersten Erkenntnissen hielten zwei PKW verkehrsbedingt an einer Ampel, in Fahrtrichtung Ribnitz-Damgarten. Nachdem die Ampelanlage umschaltete, fuhren beide PKW langsam an. Dies bemerkte der 21-jährige Fahrzeugführer eines Toyota zu spät und fuhr auf den vor ihm befindlichen Nissan auf. Durch die Kollision wurde der Nissan auf den weiteren PKW geschoben. Dabei wurde die 27-jährige Beifahrerin im Toyota leichtverletzt und zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 17.000 Euro. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Die Kriminalpolizei Güstrow übernimmt die weiteren Ermittlungen.



