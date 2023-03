POL-LWL: Eine Leichtverletzte bei zwei Glätteunfällen im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Bei zwei Glätteunfällen auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim ist am frühen Dienstagmorgen eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Eine 36-jährige Autofahrerin war kurz vor 05 Uhr auf der Landesstraße 37 nördlich von Karow mit ihrem PKW in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Fahrzeug in weiterer Folge gegen einen Baumstumpf geprallt. Dabei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Sie kam anschließend ins Krankenhaus. An ihrem PKW, der später abgeschleppt werden musste, entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Kurz zuvor war auf der Landesstraße 042 zwischen Wittenburg und Dreilützow ein Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug beschädigte mehrere Leitpfosten und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.



