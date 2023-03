POL-HRO: Brand in Mehrfamilienhaus in Krebsförden / 30 Personen evakuiert

Schwerin (ots) -



Am Dienstagmorgen kam es gegen 01:00 Uhr im Keller eines

Mehrfamilienhauses in Schwerin zu einem Brand. Ein Übergreifen des

Feuers auf die Wohnungen konnte durch die Feuerwehr verhindert

werden. Auf Grund der starken Rauchentwicklung mussten jedoch 30

Bewohner des betroffenen Hausaufgangs durch Einsatzkräfte der

Feuerwehr evakuiert werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten blieben

die Wohnungen unbewohnbar. Alle Bewohner mussten daher in

Ersatzunterkünften untergebracht werden. Vier Personen wurden durch

Rauchgasvergiftungen verletzt und mussten zur weiteren Behandlung ins

Klinikum verbracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren

Brandstiftung aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich nach erster

Schätzung auf ca. 50.000,00 Euro.





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock