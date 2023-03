POL-HWI: Einsatzgeschehen im Bereich der Polizeiinspektion Wismar

Wismar, Neukloster (ots) -



Anlässlich der heutigen Stadtvertretersitzung in Neukloster wurde in der zurückliegenden Woche eine Versammlung angemeldet, die kurzfristig zurückgezogen wurde. Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Geschehen in und um die Stadthalle in Neukloster mit eigenen sowie unterstützenden Kräften.

Noch vor Beginn der Stadtvertretersitzung, an deren öffentlichen Teil 140 interessierte Bürgerinnen und Bürger teilnahmen, stellten Einsatzkräfte vor der Stadthalle eine Person, die den sogenannten Hitlergruß zeigte, fest. Gegen den 55-jährigen Mann aus dem Landkreis NWM wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



An einem durch die Wismarer Innenstadt führenden Aufzug nahmen in der Spitze bis zu 80 Menschen teil. Die Versammlung endet gegen 19:45 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz.



Knapp 100 eigene sowie unterstützende Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V begleiteten das heutige Einsatzgeschehen.



