POL-NB: Jugendlicher durch Böller verletzt

Gestern Nachmittag hat sich ein Jugendlicher in der Neubrandenburger Oststadt schwer an seinen Händen verletzt, nachdem ein vermutlich von Silvester liegengebliebener Böller erneut angezündet wurde. Da zum Zeitpunkt der Explosion mehrere Jugendliche zusammen waren, muss derzeit noch ermittelt werden, wie der Feuerwerkskörper gezündet wurde. Das Opfer musste im Klinikum behandelt werden.



In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, liegengebliebene Raketen oder Knaller aufzuheben, anzuzünden oder gar selbst zu präparieren, damit sie erneut knallen. Im aktuellen Fall hatte der betroffene Jugendliche noch Glück im Unglück, denn oftmals enden solche Experimente mit abgetrennten Gliedmaßnahmen oder anderen dauerhaften Schäden.



Durch die Kripo Neubrandenburg wird in diesem Fall wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt.



