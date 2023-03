POL-SN: Unbekannte dringen in Lagerhalle ein - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



In der Zeit vom 2.3. bis 3.3. drangen unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in eine Lagerhalle an der Otto-Weltzien-Straße in Schwerin-Görries ein.



Aus dem Gebäude wurden ersten Erkenntnissen nach Werkzeuge sowie Spirituosen entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 2.000 Euro.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Die Polizei Schwerin sucht nun nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache zu melden.



