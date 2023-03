POL-GÜ: Mehrere Trunkenheitsfahrten durch die Polizei im Landkreis Rostock festgestellt

Güstrow (ots) -



Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes stellten die Beamten der Polizeiinspektion Güstrow erneut zahlreiche Trunkenheitsfahrten fest. Besonders auffällig ist hierbei die Vielzahl an Fahrradfahrern, die den gesetzlich zulässigen Höchstwert deutlich überschritten. So wurde am Samstagnachmittag ein 52-jähriger polnischer Staatsbürger auf einem Fahrrad in Graal-Müritz auffällig. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille.

Ein betrunkener 56-jähriger Güstrower fuhr die Goldberger Straße in Güstrow entlang und fiel den Beamten durch dessen auffällige Fahrweise auf. Bei der erfolgten Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht, 3,09 Promille, Negativrekord für dieses Wochenende. Besonders erschreckend - bereits einige Stunden später fuhr der 56-Jährige erneut mit dem Fahrrad durch Güstrow. Ergebnis des nunmehr durchgeführten Alkoholtest betrug 2,17 Promille.

In der Nacht von Sonntag zum heutigen Montag fiel der Güstrower Polizei ein weiterer Fahrradfahrer, ebenfalls in der Rostocker Chaussee, auf. Auch hier war die unsichere Fahrweise der Grund für eine Kontrolle. Der Alkoholtest beim 19-jährigen Güstrower ergab 1,71 Promille.



In allen Fällen wurde eine Blutprobe durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Die nun folgenden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller, Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell