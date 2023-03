POL-LWL: Zwei Polizeibeamte bei Einsatz leicht verletzt

Ludwigslust (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Ludwigslust leicht verletzt. Ein 24-jähriger Polizist und seine 26-jährige Kollegin konnten ihren Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen. Grund des Polizeieinsatzes war ein 40-jähriger alkoholisierter Mann, der in der Unterkunft randalierte. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der 40-jährige Tatverdächtige sehr aggressiv und beleidigte die Polizisten. Nachdem der aus Afghanistan stammende Mann sich den polizeilichen Aufforderungen und Maßnahmen widersetzte, wurde er durch die Beamten zu Boden gebracht. Hierbei wehrte er sich, sodass ihm Handfesseln angelegt wurden. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung wurde die Polizeibeamtin am Handgelenk verletzt. Ihr Kollege erlitt einen Muskelfaserriss. Der Tatverdächtige, der sich ebenfalls leichte Verletzungen zuzog, wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung erstattet.



