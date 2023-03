POL-LWL: Unbekannter bedrängte Kind - Polizei bittet um Hinweise

Ludwigslust (ots) -



Am frühen Freitagabend soll ein unbekannter Mann in Ludwigslust ein 13-jähriges Mädchen bedrängt haben. Der Unbekannte soll dem Mädchen kurz vor 18 Uhr zunächst vom Lindencenter bis zur "Neuen Torstraße" gefolgt sein und sie dort angesprochen haben. Zudem soll er nach Angaben der 13-Jährigen versucht haben, das Mädchen zu umarmen. Als schließlich die telefonisch informierte Mutter des Mädchens eintraf, verschwand der Unbekannte, bei dem es sich um einen Mann südländischer Herkunft gehandelt haben soll, der mit einer hellen Jeans, einer dunklen Mütze, einem Pullover und einer dunklen Weste bekleidet war. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



