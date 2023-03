POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall bei Blankenhagen

Rostock (ots) -



Am 05.03.2023 ereignete sich auf der Kreisstraße 20 zwischen

Willershagen und Blankenhagen ein tödlicher Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 43-jährige Skoda-Fahrerin

gegen 17:30 Uhr die K 20 aus Richtung Willershagen in Richtung

Blankenhagen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam die 43-Jährige

mit ihrem Pkw in einer Linkskurve kurz vor der Ortslage Blankenhagen

nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

In der Folge erlag die 43-Jährige ihren Verletzungen noch an der

Unfallstelle.

Ein Sachverständiger der DEKRA wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Der Skoda war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen

werden. Die Schadenshöhe wird polizeilich auf 6.000 Euro geschätzt.



