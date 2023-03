POL-NB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf dem Datzeberg in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am 05.03.2023 um 13:37 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei durch die

Rettungsleitstelle des LK MSE ein Brand in der Kurzen Str. 1 in

Neubrandenburg gemeldet. Nach ersten Angaben sollten aus einer

Parterrewohnung Rauch und Flammen kommen.

Beim Eintreffen hatte sich der Brand in der Wohnung nicht bestätigt.

Unbekannte Täter haben im Keller des Mehrfamilienhauses die

Holzlatten eines Kellerverschlages entzündet. Der Rauch zog dann

durch den Lüftungsschacht in die Parterrewohnung. Die Wohnung wurde

durch die Feuerwehr geöffnet. Der Mieter war nicht zu Hause.

Das Feuer im Keller wurde durch Mieter des Hauses gelöscht. Es

entstand Sachschaden von ca. 3000,-Euro.

Personen wurden nicht verletzt oder evakuiert.

Der Kriminaldauerdienst des KK Neubrandenburg war zur Spurensicherung

vor Ort und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren

Brandstiftung aufgenommen.



