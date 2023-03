POL-HRO: Ergänzungsmeldung Sprengung eines Geldautomaten in Lübz

Lübz (ots) -



~Nach den ersten Ermittlungen am Tatort kann berichtet werden, dass am 05.03.2023 gegen 03:00 Uhr zwei unbekannte Tatverdächtige einen Geldautomaten am Markt in Lübz sprengten.

Durch die Detonation wurde ein Gebäude im Innen- und Außenbereich beschädigt, so dass ein Statiker vom THW zur Prüfung hinzugezogen wurde. Nachdem Abstützmaßnahmen vorgenommen wurden konnten die Ermittler das Gebäude betreten und die Tatortarbeit zum Zwecke der Spuren- und Beweissicherung durchführen. Dabei wurde festgestellt, dass durch die Wucht der Detonation auch Fenster und Fensterbänke eines gegenüberliegenden Wohn- und Geschäftshauses beschädigt wurden. Personen wurden nicht verletzt. Um Informationen zum Tathergang und zu Tatverdächtigen zu erlangen, wurden Personen im Wahrnehmbarkeitsbereich befragt und die Sicherung von Videomaterial veranlasst. Erst nach einer Revision durch die Bank kann mitgeteilt werden, wieviel Geld die unbekannten Tatverdächtigen erbeutet haben. Nach Beendigung des polizeilichen Einsatzes hat der THW bei den Aufräumarbeiten mitgewirkt und die Eigentümer bei der Sicherung der Gebäude unterstützt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf 75.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion dauern an.



Link zur Erstmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5455699



Kristin Hartfil



Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock~



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell