POL-HRO: Sprengung eines Geldautomaten in Lübz

Gegen 03:00 Uhr kam es am Sonntagmorgen, 05.03.2023, zu einem Angriff

auf einen Geldautomaten am Markt in Lübz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben drei unbekannte Täter den

Geldautomaten gesprengt.

Anschließend flüchteten die Täter mit einem dunklen Fahrzeug.

Vermutlich handelt es sich um einen BMW-Kombi.

Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte bislang keinen Erfolg.

Die polizeilichen Maßnahmen am Tatort laufen derzeit.

Hinweise zu den Tätern, dem Fahrzeug und zur Tat nehmen die Polizei

in Plau unter der TelNr.: 038735-8370 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Hinweise können zudem über die

Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet

werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



