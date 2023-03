POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B5 bei Horst

Boizenburg (ots) -



Am Sonntagmorgen, 05.03.2023, ereignete sich gegen 01:30 Uhr auf der

Bundesstraße 5 bei Horst ein tödlicher Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger deutscher

Mercedes-Fahrer die B 5 aus Richtung Lauenburg kommend in Richtung

Boizenburg. Höhe Horst befand sich, nach Angaben des Mercedes Fahrers

und eines nachfolgenden Unfallzeugen, plötzlich eine dunkel

gekleidete Person auf der Fahrbahn.

In der Folge kam es zu einem ungebremsten Zusammenprall des Mercedes

mit dem Fußgänger.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die an der

Unfallstelle anwesenden Personen verstarb der 47-jährige Mann

russischer Nationalität wenig später.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein

Sachverständiger der DEKRA angefordert.

Für die Durchführung der Unfallaufnahme musste die B 5 mehrere

Stunden voll gesperrt werden.

Die Schadenshöhe wird polizeilich auf mehrere tausend Euro geschätzt.



