POL-NB: Versuchter PKW-Diebstahl in Stralsund

Am 04.03.2023 gegen 10:40 Uhr meldete eine Zeugin einen Pkw Renault Twingo mit offener Fahrertür und eingeschlagener Seitenscheibe auf dem Parkplatz zwischen dem Penny-Discount-Markt und der Baustelle Ernst-Thälmann-Ring ehemals Nr. 44-47 in Stralsund.

Durch die eingesetzten Beamten konnte festgestellt werden, dass die hintere rechte Scheibe eingeschlagen wurde um in das Innere zu gelangen.

Im Innenraum des Fahrzeuges wurde das Zündschloss angegriffen und als der Diebstahl fehlschlug demontierten die unbekannten Täter das Steuergerät, das Radio und ein mobiles Navigationsgerät. Der Sachschaden wird auf 250,- Euro geschätzt.

Der Parkplatz ist weit von allen Seiten einsehbar. Sollte jemand in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges im Zeitraum vom 02.03.2023 16:00 Uhr bis 03.03.2023 08:35 Uhr bemerkt haben, möchte er sich telefonisch im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei-mvnet.de zu melden.



