POL-HWI: Versammlungsgeschehen im Bereich der Polizeiinspektion Wismar

Neukloster/Upahl (ots) -



Im Bereich der Polizeiinspektion Wismar fanden am heutigen 04. März drei Versammlungen statt. Diese verliefen aus polizeilicher Sicht grundsätzlich störungsfrei.



Auf dem Clara-Zetkin-Platz in Neukloster versammelten sich gegen 15:00 Uhr bis zu 950 Menschen, um gegen eine geplante Containerunterkunft für Flüchtlinge in Neukloster zu protestieren. Der Versammlungsaufzug startete gegen 15:30 Uhr und führte durch mehrere Straßen des Ortes und schließlich zurück zum Clara-Zetkin-Platz. Dort endete die Versammlung gegen 16:40 Uhr.



Sowohl während als auch nach der Versammlung kam es vereinzelt zum Zünden von Pyrotechnik. In diesem Zusammenhang kontrollierten die eingesetzten Kräfte mehrere Personen und leiteten Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.



An einer angemeldeten Gegenversammlung im Bereich Neumarkt in Neukloster nahmen in der Spitze 90 Menschen teil.



Eine weitere Versammlung fand in der Zeit von 18:30 bis 20:00 Uhr im Gewerbegebiet Upahl statt. Hier kamen bis zu 435 Menschen zusammen.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit etwa 100 eigenen sowie unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell