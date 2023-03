POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B 192

Waren (LK MSE) (ots) -



Am 04.03.2023, gegen 12.30 Uhr kam es auf der B 192 kurz hinter Eldenholz in Richtung Klink zu einem Verkehrsunfall.

Eine 67-jährige deutsche Frau fuhr mit ihrem PKW BMW von einem dortigen Grundstück nach links auf die B 192 auf.

Eine 53-jährige deutsche Fahrerin eines Transporter MB Vito befuhr die B 192 aus Richtung Waren kommend in Richtung Klink.

In weiterer Folge kam es beim Auffahren auf die B 192 zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Laut Zeichen 206 hätte die Fahrzeugführerin des BMW dem durchgehenden Verkehr auf der B 192 die Vorfahrt gewähren müssen.

Zur Bergung beider Fahrzeuge, die nicht fahrbereit waren, wurde die B 192 für ca. 15 Minuten halbseitig gesperrt.

Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.



